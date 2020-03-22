В Саратове возросло число жалоб должников на коллекторские агентства , об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Судебные приставы проверили четыре коллекторских организации, на которые поступили жалобы от местных жителей. Претензии поступали из-за частых звонков и сообщений выше допустимой нормы, в том числе в неположенное для этого время. Саратовцы также упомянули о психологическом давлении на них от взыскателей, сообщали о неверных сроках возврата и размере задолженности. По сравнению с 2018-эм в прошлом году количество таких обращений выросло на семь процентов.

По закону коллекторы могу звонить не более одно раза в сутки два раза в неделю и не более восьми раз в месяц. Беспокоить должников можно в рабочее время с 08:00 и до 22:00, в выходные и праздничные дни с 09:00 и до 20:00. Отправлять голосовые и письменные сообщения не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц. Личный визит к неплательщику может быть не более одного раза в неделю в будни с 08:00 до 22:00, а в выходные и праздники с 09:00 и до 20:00.