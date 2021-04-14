Начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева рассказала в пресс-центре «КП-Саратов» о числе браков и разводов в 2021 году.

Она отметила, что с января по март поженились 2,048 тысячи пар, что составляет 1,7 процента к уровню прошлого года.

Чаще всего женятся граждане в возрасте от 25 до 34 лет. До 18 лет поженились 0,3 процента мужчин и один процент представительниц прекрасного пола(это примерно семь человек) от всех вступивших в брак женщин.

За три месяца свой брак решили расторгнуть 2,18 тысячи пар, что составило прирост в 1,49 процента к аналогичному периоду 2020 года.

31 процент пар разводятся в период между пятью-десятью годами совместной жизни. А три процента уходят друг от друга. Чаще всего этого граждане в возрасте от 25 до 34 лет.

— Надеемся, лето скоро лето и число расторжений убавится, — отметила Пономарева.