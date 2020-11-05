За 10 месяцев 2020 года в органах ЗАГС Саратовской области зарегистрировано 9,726 тысячи браков. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС правительства региона.

Больше всего свадеб сыграли в августе (2,019 тысячи) и сентябре (1,513 тысячи).

Развестись захотели 7,648 тысячи пар, это число снизилось на 7,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Во дворце бракосочетаний пройдут традиционные ночные регистрации брака. Нужно успеть подать заявление до 18 ноября, чтобы попасть туда.

По голосованию в соцсетях местные жители выбрали торжества в теме «Иллюзия». Ее концепция — заинтриговать и удивить, приоткрыть завесу и показать на что способна магия любви.