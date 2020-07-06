Саратовцы меньше интересуются приобретением готового бизнеса, по сравнению первого и второго кварталов 2020 года спрос упал на 29 процентов, цены на него снизились на 22 процента. К такому выводу пришли аналитики одной из электронных площадок.

На 28 процентов вырос интерес жителей областного центра к сельхозкомпаниям, такая же тенденция наблюдается в целом по стране. Реже нужны решения из сферы услуг и торговли — на 24 и 26 процентов.

Уменьшился интерес к предприятиям из сферы развлечений (-51 процентов) и общепита (-41 процент), потому что эти отрасли оказались самыми уязвимыми и «просели» в выручке. Поэтому при покупке предпринимателям придется неплохо вложиться, как если бы они начинали с нуля.