В России рынок торговой недвижимости не вернулся к докризисному уровню: по итогам ноября значения спроса и предложения оказались ниже аналогичных показателей 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости».

Аналитики отметили, что в Саратове интерес к аренде торговых площадей уменьшился на 17% за год, а динамика спроса на покупку составила -31% год к году.

Также из исследования выяснилось, что в Саратове средняя площадь торговых объектов, выставленных на продажу, составляет 137 кв.м, а помещений, сдаваемых в аренду, — 75 кв.м.