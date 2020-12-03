В Саратовской области уровень производственного травматизма снизился за год на десять процентов. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона.

Отмечается, что этот показатель ниже среднего в ПФО (1,1), России (1,2). По итогам 2019 года на тысячу работников приходится один пострадавший.

Об этом сообщил зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов.

Общее число человек, которые трудятся во вредных условиях снизилось на 4,3 процента (с 58,6 тысячи в 2018 году до 56,1 тысячи в 2019 году). Удельный вес снижен и составляет 28,4 процента.

По этому показателю регион занимает второе место в ПФО.

Отметим, что с начала 2020 года инспекторы ГИТ выдали предписания работодателям для устранения 2,4 тысячи нарушений.