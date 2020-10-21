Мониторинг показал, что за девять месяцев 2020 года спиртосодержащей продукцией пищевого и непищевого значения отравились 505 человек, в 2019 году было зафиксировано 558 таких отравлений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Меньше стали причинять себе вред этиловым спиртом — 462 против 572 случаев, больше суррогатами — 23 против 14.

В основном это мужчины, на них приходится 75,8 процента от общего числа, 24,2 процента на женщин.

В этом году скончалось 299 любителей горячительного.