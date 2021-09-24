Жители Саратова начали бороться с бегающими стаями бродячими собаками своими средствами.

В социальных сетях появилась информация, что в областном центре участились случаи отравления животных на улицах.

Так, например, в обеденное время 23 сентября на пересечении улиц Вознесенская и Октябрьская местные жители стали невольными свидетелями гибели в муках отправленных собак.

— Попадали под машины, бились в конвульсиях и скулили на глазах мимо проходящих детей! Дети плакали, спрашивали, что с ними! — так описала шокировавшее её зрелище жительница Саратова Татьяна Макаревич.

Женщина заявляет в паблике «Саратов Life», что травление — не выход, так как травмирует психику людей и детей.

— Жители и волонтёры написали заявление в полицию! Ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена! Власти, обратите внимание на проблему, осветите ситуацию в СМИ, разъясните людям, что таким способом ситуацию не решить! Неужели надо, чтобы дети нашего главы города увидели это? — задаётся риторическим вопросом обеспокоенная горожанка.

Напомним, ранее в Саратове бродячие собаки сильно покусали 5-летнюю девочку.