В преддверии Хэллоуина в этом году саратовцы традиционно подбирают оригинальные образы на праздник. Служба Авито выяснила, какие костюмы пользуются популярностью этой осенью.

Предпочтения взрослых и детей в этом году изменились — в топ самых востребованных образов вошли не только традиционные костюмы зомби и вампиров, но и герои известных мультфильмов и сериалов.

Прошлогодняя зловещая ночь запомнилась россиянам популярными в то время костюмами в стиле коронавируса. Однако в этом году аналитики Авито зафиксировали четырехкратный рост спроса на маски Дали и красные комбинезоны участников ограбления из знаменитого проекта Netflix “Бумажный дом”.

Помимо них, в пятерку самых популярных костюмов среди жителей Саратова вошли вампиры, зомби, а также костюмы по вселенным Гарри Поттера и Наруто. Юные же саратовцы предпочитают героев мультфильмов — Эльзу, Три кота, Леди Баг, Человека-паука и Щенячий патруль.

Помимо костюмов, попавших в рейтинг самых востребованных, на сайте начали продаваться и другие популярные герои и их атрибуты: платья и чепчики из «Рассказа служаки», образ главной героини Оди из сериала «Очень странные дела», а также костюм Круэллы.

Обойдется образ на Хэллоуин саратовцам в среднем от тысячи до трех тысяч рублей.