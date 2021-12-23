По данным на сегодня, 23 декабря, отмечено снижение заболеваемости коронавирусом жителей Саратовской области старшего возраста. Об этом сообщат телеграм-канал регионального штаба.

Всего на сегодня зарегистрировано 335 новых случаев. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 130 594 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 116 762 человек, за сутки — 532. На стационарном лечении находятся 1 478 человека, на амбулаторном — 7 589.

Больше всего заболевших в Саратове — 145, Энгельсском районе — 45, Балаковском — 36, Балашовском —20, Вольском — 13, Петровском — 12, Аркадакском — 9.