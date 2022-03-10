На станции Буркин пойманы двое мужчин, подозреваемых в краже металлолома. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

В середине февраля ранее судимые 35-летний и 41-летний жители Саратова украли металлолом с полувагонов грузового поезда на станции Буркин. Они погрузили его в машину и собирались сдать похищенное в пункт приема лома черного металла. Совершить задуманное помешали сотрудники транспортной полиции.

Позже оказалось, что подозреваемые и ранее крали металлолом с полувагонов на этой же станции. Общий вес похищенного составил более 2 тонн.

В настоящее время возбуждены три уголовных дела.