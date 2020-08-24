Саратовцы подписывают обращение к Председателю госдумы Вячеславу Володину с просьбой помешать планам администрации Саратова убрать трамвайные рельсы из Мирного переулка. Текст обращения доступен в паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» в социальной сети ВК.

Напомним, в пятницу, 21 августа, глава Саратова Михаил Исаев анонсировал начало строительства скоростного трамвая и рассказал, что теперь конечная остановка основных городских маршрутов будет возле Детского парка, а не в Мирном.

Это известие возмутило многих и теперь жители города собирают подписи под письмом к спикеры госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить этого варварства.

Саратовцы напомнили спикеру, как на встрече с работниками «СГЭТ» он сказал, что на протяжении десятилетий в городе происходило систематическое разрушение городского электротранспорта.

— Правота этих слов в очередной раз подтвердилась последними событиями: уже на следующей встрече с работниками, 21 августа, мэр города Михаил Исаев объявил о снятии трамвайной линии в Мирном переулке. Проходящие по этой линии трамвайные маршруты № 3, 9, 10 и 11 сейчас востребованы потому, что везут пассажиров до центра города. Демонтаж линии лишит жителей возможности ездить в центр города на трамвае и вынудит пользоваться частными автобусами-дублерами. Именно этой цели — пересадить людей с государственного на частный транспорт — всеми силами добиваются упомянутые вами люди с «негосударственным мышлением, — пишут люди.

По их мнению, сокращение трамвайной линии приведет к тому, что горожане будут вынуждены пересаживаться на маршрутки, чтобы добраться до Мирного переулка и мэрия, лоббируя интересы частных перевозчиков, этот процесс инициирует.

— Просим вас защитить саратовский трамвай и МУПП «Саратовгорэлектротранс» от очередных нападок на него со стороны городской власти. Сохранение трамвайной линии в Мирный переулок и дальнейшее развитие трамвайной сети в центре города — это гарантия выхода МУПП «СГЭТ» из кризиса и востребованности Скоростного трамвая. Развитие саратовского общественного транспорта невозможно без трамвая в центре города, — пишут люди.