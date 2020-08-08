Петиция об отставке министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова появилась на сайте change.org.

— В последние годы отношение власти к проблемам спорта строится по остаточному принципу. Это касается всех аспектов существования спортивной отрасли: финансирования, ремонта и содержания спортивных учреждений, организации тренировочного и соревновательного процессов, развития детского и молодежного спорта. Такой подход логически привел к закрытию ряда проектов и целых спортивных направлений, ограничению функционирования школ олимпийского резерва из-за коммунальных долгов, — такими словами начал документ его автор Роман Антонов.

Он требует отставки профильного министра, увеличения средств, которые будут выделяться в регионе на спорт. А также объяснений, почему эта сфера находится в том состоянии, котором сейчас. И чтоб виновники ответили по всей строгости закона.

Мужчину поддержали 115 человек.