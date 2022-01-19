Саратовцы обсудили в соцсетях тему благоустройства территории у Крытого рынка. Горожане предложили убрать находящиеся рядом ларьки и поинтересовались, возможно ли это.

Специалисты ЦУР вопрос зафиксировали и направили в городскую администрацию. В ответном посте чиновники рассказали, что определенные варианты решения проблемы уже наметились.

-Земельные участки, на которых расположены торговые павильоны и киоски находятся в частной собственности и долгосрочной аренде у юридических лиц. По решениям суда были освобождены муниципальные земельные участки, незаконно занятые нестационарными торговыми объектами. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии в муниципальную собственность земельного участка данной территории, — пояснили в мэрии.