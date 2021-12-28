Саратовцы увидели на Кумысной поляне необычную экспозицию.

Внимание горожан привлекло полено, которое местные жители одели в пальто, шапку и медицинскую маску.

Горожане не раз замечали что-то подобное в природном парке.

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