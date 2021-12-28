Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцы удивились «смотрителю» Кумысной поляны РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовцы удивились «смотрителю» Кумысной поляны По Новости Саратова - 28.12.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовцы увидели на Кумысной поляне необычную экспозицию. Внимание горожан привлекло полено, которое местные жители одели в пальто, шапку и медицинскую маску. Горожане не раз замечали что-то подобное в природном парке. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жители Саратовской области стали чаще болеть гриппом Команда ПИУ РАНХиГС вошла в ТОП-10 сезона Национальной студенческой футбольной лиги Рашкина лишили прав за отказ от медосвидетельствования после инцидента с лосем ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жители Саратовской области стали чаще болеть гриппом Новости Саратова - 28.12.2021 0 Глава Роспотребнадзора Саратовской области Ольга Кожанова на заседании корсовета рассказала о вирусах в Саратовской области. Вакцинация поспособствовалв снижению заболеваемости коронавирусом, особенно среди граждан старше 30 лет. За... Команда ПИУ РАНХиГС вошла в ТОП-10 сезона Национальной студенческой футбольной лиги 28.12.2021 Рашкина лишили прав за отказ от медосвидетельствования после инцидента с лосем 28.12.2021 60% жителей Саратовской области вакцинировались от коронавируса 28.12.2021 Саратовцы удивились «смотрителю» Кумысной поляны 28.12.2021