Сегодня, 10 января, в 23 часа будет лунное затмение в Саратовской области. Оно станет начало спокойной и размеренной череды событий.

По информации астрологов, это затмение заставит вспомнить о давно забытых делах и проблемах и будет требовать их решения.

На энергиях этого затмения станут видны многие противоречия и раскрываются тайны. Однако есть и обратная сторона медали — некоторые вещи потеряют свою ценность, велика вероятность столкнуться с обманом.

Коридор затмений 2020 года — время избавления от иллюзий во всех сферах, неправильных установок, старых принципов и убеждений. Пришло время пересмотреть свои ценности и мировоззрение, получить новый опыт.