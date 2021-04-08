Весна — время обострения хронических заболеваний, когда особенно чувствуется упадок сил и накопившаяся за зиму усталость. Возникает логичный вопрос — как восстановить свой жизненный ресурс и приумножить его. Ответ на него знают специалисты ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»».

Елена Молодцова, и.о.заведующего центром восстановительной медицины и реабилитации, заведующий отделения реабилитации учреждения, врач– ревматолог – терапевт рассказала на пресс-конференции в “КП-Саратов”, приуроченной к Всемирному дню здоровья, о направлениях реабилитации.

Она пояснила, что работа идет по нескольким направлениям.

В учреждении оказывают помощь взрослым и детям. Здесь работает круглосуточный стационар, где помогают тяжелым пациентам. А еще здесь действуют физиокабинеты. Детей сюда можно привести на массаж и гимнастику. Есть мощная водолечебная база, работают специалисты узкого профиля — неврологи, диетологи, ортопеды.

Она отметила, что в больнице стало гораздо больше пациентов с тяжелыми формами коронавируса. Их количество увеличилось с мая-июня 2021 года. Среди них очень много тех, процент поражения легких которых составляет 65 И более процентов.

Медик подчеркнула, что очень важно обращаться на ранних этапах заболевания. Многие запускают проблему и проходят в тот момент, когда образуется дыхательная недостаточность и тромбозы.

Всех желающих принимают в рамках ОМС-полиса. Для поступления в больницу необходимо пойти к своему терапевту в поликлинику и получить направления.

В заключение своего выступления Елена Молодцова пожелала присутствующим самого главного — здоровья. Это особенно важно в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается с 1950 года.

В мероприятии также приняли участие Елена Брякина — начальник отдела физико-химических, оптико-физических величин, средств измерений медицинского назначения ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», Алексей Данилов — главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области, Светлана Жук — главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», Тимур Савинов — главный врач ГУЗ «Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе, Римма Яхина — главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Саратовской области.