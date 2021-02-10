На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы рассказали, как быть, если вас заставляют делать прививку от коронавируса.

Профильный министр Олег Костин заявил, что прививка включена в календарный план, но по показаниям.

—В Германии лицам, которые работают в домах-интернатах с престарелыми, запрещают проход туда без прививок. У нас ситуация не такая, — уточнил он.

Чиновник подчеркнул, что иммунизация исключительна добровольна и если вас заставляют делать укол, нужно пожаловаться в министерство.

Он отметил, что прививка прошла все необходимые исследования и ее даже сделал его отец, а также местные чиновники. Например, вице-председатель правительства региона Роман Бусаргин.