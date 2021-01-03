Специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области рассказали местным жителям о том, как спастись от обморожений.

Не стоит пить, потому что алкоголь создает иллюзию тепла, или курить, потому что это нарушает циркуляцию крови и делает вас более уязвимыми.

Перед прогулкой лучше плотно поесть, надеть термобелье или свободную одежду в несколько слоев, верхний из которых должен быть непромокаемым. Если вам стало холодно, нужно сразу же зайти в тепло.

Первые признаки обморожения — зябкость, покалывание, побледнение, онемение до потери чувственности, невозможность двигаться.

Не стоит допускать, чтобы обмороженные места замерзли вновь, это может вызвать более серьезные повреждения кожи.

Руки нужно попытаться отогреть под мышками, с ног не снимать обувь, иначе они распухнут и заново надеть ботинки не выйдет.

Следует помнить о том, что на прогулке дети мерзнут быстрее, им нужно согреваться каждые 15-20 минут.

Когда вы пришли домой, нужно осмотреть себя на предмет обморожений. При упущении разовьется гангрена и можно остаться без конечностей.

Пострадавшего от этого нельзя растирать снегом — это еще больше заморозит человека, может привести к заносу инфекции. А также шерстяной тканью, прикладывать грелку, делать согревающие ванны и компрессы, заставлять его энергично двигаться и пить спиртное.

Человека нужно поместить в тепло, переодеть в сухое и теплое, укутать в одеяло. Он должен отогреваться по принципу «изнутри – кнаружи». Если пострадавший в сознании, стоит предложить ему сладкое питье и горячую пищу, вызвать скорую помощь.