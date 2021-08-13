Представители «Единой России» общаются с трудовыми коллективами, общественными организациями и жителями города.

Депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия» продолжают встречи с людьми, на которых рассказывают о возможности внести свои предложения в Народную программу партии. Первый зампред облдумы, исполняющий обязанности руководителя фракции «Единая Россия» Алексей Антонов также пообщался с жителями Саратова, рассказал, что они могут внести свои инициативы.

—Считаю это хорошим механизмом взаимодействия власти и общества – когда те идеи, которые транслируют жители, находят отражение в программе партии и становятся ориентиром для работы на ближайшие годы. Приятно, что люди не остаются в стороне от общественной жизни. Уже в ходе встречи прозвучало несколько интересных предложений по благоустройству, мерах социальной поддержки граждан. Обязательно возьмём их идеи в работу, – подчеркнул Антонов.

Свои предложения в народную программу «Единой России», в том числе по развитию отрасли культуры, внесли сотрудники театра кукол «Теремок». Им о возможности участия в составлении Народной программы рассказал депутат Александр Удалов. На встрече с коллективом он отметил, что проект программы направлен в первую очередь на вопросы здравоохранения, образования, жилья и комфортной городской среды – именно эти направления находят наибольшую поддержку граждан, судя по голосованию на сайте народной программы. Их обсудили во время стратегических сессий, которые прошли на площадке «Единой России». Ранее Александр Удалов принял участие в заседании экспертного совета партпроекта «Культура малой Родины», где также обсуждались предложения в Народную программу.

Депутат Ольга Сынкина обсудила возможность участия в составлении Народной программы со старшим поколением – с Советом ветеранов Ленинского района Саратова. Благодаря активной жизненной позиции у ветеранов накопилось множество предложений, которые связаны с улучшением жилищных условий, здравоохранением и развитием города в целом.

— Любые предложения можно подать либо заполнив анкету, либо онлайн на сайте Народной программы партии «Единая Россия». Сделать это просто и удобно. Каждый гражданин страны, которому небезразлично свое будущее и будущее своих родных и близких, может воспользоваться данной возможностью, – прокомментировала депутат.