В 2020 году 1,036 тысячи жителей Саратовской области захотели поменять себе имя, отчество и фамилию. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС.

Начальник управления Юлия Пономарева отметила, что такое происходит если невеста вступает в брак и оставляет себе девичью фамилию, а потом хочет взять все-таки ту, что у супруга. Или если человек хочет вернуть старинную родовую фамилию.

В регионе появились Лолита, Дженова, Антуанетта, Апостол и Валенсия.

Отметим, что теперь орган ЗАГС не будет запрашивать копии актовых записей при рассмотрении заявления о перемене имени.