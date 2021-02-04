В январе 2021 года в Саратовской области 640 пар решили узаконить свои отношения. Это на 19,8 процентов больше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщили в управлении ЗАГС правительства региона.

Больше всего новых семей зарегистрировано в Ленинском районе Саратова и энгельсском отделе ЗАГСа — 98, 92 и 87 пар соответственно.

Начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева отметила, что на красивую дату в наступившем месяце — 12.02.2021 уже подали заявки 90 пар молодоженов.

Напомним, подать заявление можно по предварительной записи в отделах ЗАГС, МФЦ или через Госуслуги, не позднее месяца до планируемой даты бракосочетания.