Саратовцы в пандемию стали чаще покупать некоторые товары для дома. Что именно — подсчитали аналитики «Авито».

Вырос спрос на торты — на 46%, сладость можно заказать в среднем за 800 рублей.

На 52% стали популярнее хлебопечки, а духовки на 19.

Пледы в Саратове жители берут чаще на 8%, приобрести товар можно в среднем за 1 000 рублей. Горожане искали ковры на 4% чаще, средняя стоимость товара составляет 3 000 рублей.

Спрос на книги вырос на 34%, а купить товар можно в среднем за 200 рублей.

Колонки искали на 9% чаще, приобрести устройство в городе можно в среднем за 1 900 рублей.

Интерес к PlayStation 4 вырос на 8%.

Горожане также стали увлекаться играми.

спрос на Lego вырос в 2,3 раза, купить товар можно в среднем за 1 000 рублей. Средняя стоимость Монополии в городе составляет 800 рублей, эту игру в Саратове искали в 4,8 раза чаще.