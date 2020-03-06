Стал известен график работы пунктов продажи проездных билетов в праздничные дни. Информацию предоставили в пресс-службе министерства соцразвития.

7 марта пункты будут работать на час меньше с 9:00 до 17:00 по адресам: Большая Казачья, 100, площадь Орджоникидзе в диспетчерской троллейбуса №15, на пересечении Советской и Астраханской, на Гвардейской и пересечении Астраханской и Московской.

На час раньше в этот день откроются почтовые отделения на рынке «На Топольчанской», Московской, 58, рынке «Северный» и в ТУ «Сиеста».

8 марта будет работать только точка на Московской, 58.

В на следующий день, 9 марта, все отделения будут работать по режиму воскресенья.