В Саратове снимается ограничение на работу кафе и ресторанов в ночное время. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В постановление Правительства Саратовской области «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции» внесены соответствующие изменения.

Так, в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и рекомендациями главного санитарного врача снимается ограничение на работу заведений общественного питания в период с 23:00 до 6:00.