Пассажиры не могут расплатиться за проезд в общественном транспорте безналом.

— На каком основании водители маршрута 30 отказываются принимать отплату картой и требуют оплату наличными либо переводом на личные номера карт? — такое сообщение появилось в паблике «Типичный Саратов» соцсети ВКонтакте.

Автор поста опубликовал фото автобуса с номерными знаками, где отказывают в проезде за безналичный расчет.

Напомним, ранее администрация Саратова после подобных обращений горожан заверила, что отказ принять оплату банковский картой в маршрутках и другом транспорте города незаконен.