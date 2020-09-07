С начала 2020 года в Саратовской области на свет появились 12,319 тысячи новорожденных.

Больше всего малышей родились в Саратове — 5,216 тысячи, 1,784 тысячи в Энгельсе и 957 в Балакове. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

— Чаще всего мамами становятся женщины старше 30 лет, такая тенденция сохраняется в регионе не первый год, — рассказала начальник Управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева.

За восемь месяцев 2020 года поженились 7,06 тысячи пар саратовцев. На 14,5 процента стали меньше разводиться, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Разорвать отношения захотели 11,094 тысячи человек.