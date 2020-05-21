Жители Саратова оставляют хорошие чаевые курьерам-доставщикам еды, сообщает пресс-служба одного из популярных сервисов доставки блюд.

Согласно статистике фирмы, 21,7 процента саратовцев оставляют курьерам на чай после доставки желаемых блюд. Это седьмое место среди городов России. Самыми щедрыми в стране оказались жители Калининграда, четверть из которых балует курьеров «чайком». Чуть более жадными оказались южане – краснодарцы. Они дают «на чай» в 24 процентах доставок. Новосибирцы оплачивают труд курьеров в 23 процентах заказов.