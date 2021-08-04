Сегодня, 4 августа, саратовцы в соцсетях пожаловались о ремонте на сетях ООО «КВС».

Сотрудники прибыли устранить небольшую течь на Хвалынской улице. Очаг был найден, но зачем-то коммунальщики «полезли глубже и вырвали ковшом кусок трубы».

— В 18:00 бригада на машине с номером т556ер собралась и уехала, у них видите ли рабочий день кончился. К 21:00 никого не было, а вода текла и смывала дома снизу, так как колонка, около которой они копали, находится перед довольно крутым спуском. Звоню в диспетчерскую, прошу прислать аварийку хотя бы, воду перекрыть, диспетчер Юля говорит, бригада будет только утром. Вы чего добиваетесь? Кучи судебных исков? — написал возмущенный горожанин.

Он призвал коммунальщиков исправлять те ошибки, которые они сами же и сделали.