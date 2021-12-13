Тренд на обновление мебели в квартирах среди саратовцев продолжает расти. Об этом пишет отдел аналитики сайта «Авито».

Самой популярной категорией товаров стала «Кровати, диваны и кресла». Саратовцы стали покупать их на 21% чаще, чем в прошлом году. Средняя цена товаров из этой категории составила 9,5 тысяч рублей.

Второе место по популярности заняла категория «Столы и стулья». В этом году их купили на 26% больше, чем в прошедшем.

Третье место по спросу заняли товары из категории «Кухонный гарнитур». Популярность этого вида мебели среди саратовцев выросла на 33%. Средняя цена в этой категории составила 14,9 тысяч рублей.

Четвертое и пятое место заняли категории «Шкафы и комоды» и «Компьютерные столы и кресла» соответственно. Самыми популярными стилями года стали «Лофт» и «Прованс».