Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проводят широкую информационно-разъяснительную работу с потребителями из числа собственников квартир и индивидуальных жилых домов. Разъяснение требований законодательства в части обязательной оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО позволило с начала 2021 года на 30 процентов сократить количество жителей, которые ни разу не платили за вывоз мусора. Если на начало года «вечных должников» было более 100 тысяч человек, то на 1 июня их стало около 70 тысяч.

— Сокращения числа игнорирующих требования законодательства удалось добиться без привлечения судебных органов, только благодаря информационной работе. Многих жителей удается убедить до процедуры принудительного взыскания, которое влечет дополнительные траты должника на оплату госпошлины, исполнительского сбора и так далее. В некоторых случаях это сопоставимо с самой суммой долга. Поэтому мы не устаем призывать не откладывать оплату коммунальных услуг, а в случае возникновения задолженности обращаться к нам для ее урегулирования, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что Саратовский регоператор ежемесячно наращивает объемы работы по взысканию задолженности. В отношении крупных неплательщиков ведется досудебная и судебная работа, налажено взаимодействие со службой судебных приставов. Для урегулирования вопросов, касающихся задолженностей, потребители могут обратиться к специалистам Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону +7-845-225-64-90.