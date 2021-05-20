Торжественная церемония закрытия XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прошла в Нижнем Новгороде. Фестиваль объединил более 3,5 тысячи участников из 75 регионов России. Всего в программе было представлено 1,246 тысячи конкурсных работ – это стало абсолютным рекордом за 29 лет существования фестиваля.

На закрытии фестиваля к участникам обратился полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

— Следует отметить, что уже 17-й раз фестиваль «Российская студенческая весна» проводится в Приволжском федеральном округе. Особенно радостно, что в Нижнем Новгороде он проходит в год 800-летия города. В ПФО большое внимание уделяется молодежной политике и работе с молодежью, реализуются крупные проекты. Например, недавно я был в Ижевске, где мы подводили итоги и проводили финал Театрального Приволжья, в котором участвовали все 14 регионов. На фестивале были представлены любительские, школьные и студенческие театры. Этот фестиваль проходил впервые в связи с годом театра в РФ. Он нашел огромную поддержку не только среди регионов, но и среди молодежи. Сейчас в Саратове проходит туристический лагерь «Туриада». В конце недели, я думаю, посетить лагерь, чтобы пообщаться с ребятами и посмотреть на их успехи и достижения в области туризма. Кроме того, в Самарской области будет проводиться молодежный международный фестиваль «Иволга», который является рекордсменом по количеству участников. Китай и Белоруссия заявили желание участвовать в фестивале. Надо сказать, что молодежная политика очень важна для того, чтобы реализовать потенциал молодёжи и дать им возможность участвовать в развитии нашей страны и построения нашего будущего. Это одна из ключевых задач, которую поставил перед нами президент России Владимир Путин, — отметил он.

В этом году представители Саратовской области приняли участие в 40 номинациях. Второй год подряд наши земляки завоевали гран-при фестиваля. Кроме того, саратовцы стали победителями и лауреатами конкурса в 21 номинации.