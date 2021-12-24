Саратовцы выбирают копить, а не тратить годовую премию.

Она идет на оплату кредитов и долгов у 20% респондентов.

12% граждан собираются инвестировать или накопить деньги. На семью потратят деньги 14% опрошенных, планируют купить подарки родным и близким 11%.

На ремонт и мебель потратятся 5% саратовцев, 8% на покупку продуктов, детских вещей, оплату ЖКУ.

7% опрошенных — на путешествия, 2% — на свое обучение, 3% — на себя лично.

Технику купит 1% граждан, деликатесы к праздникам — 2 %, 5% на благотворительность, лечение и так далее.