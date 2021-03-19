Объявлен итог народного голосования за выбор концепция центральной части Саратова.
В нем приняли участие десять тысяч местных жителей. Из них 6,5 тысяч проголосовали за концепцию консорциума Ctymakers.

Представитель ДОМ. РФ Андрей Финогенов уточнил, что будет продуман формат вовлечения участников с учетом того, что проекты территорий поделены между ними.

Не позднее конца 2020 года основной пакет документов для начала работ по реализации концепций должен быть готов.

Общая сумма требуемых затрат на реализацию всех очередей всех пяти проектов территорий 100 миллиардов рублей. Эта сумма одинакова у обоих финалистов. Сроки реализации — десять лет. Это очень амбициозные цифры, но никаких потемкинских деревень тут нет, — заявил он.

Также Андрей Финогенов отметил, что для реализации потребуется государственно-частное партнерство.

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