Объявлен итог народного голосования за выбор концепция центральной части Саратова.

В нем приняли участие десять тысяч местных жителей. Из них 6,5 тысяч проголосовали за концепцию консорциума Ctymakers.

Представитель ДОМ. РФ Андрей Финогенов уточнил, что будет продуман формат вовлечения участников с учетом того, что проекты территорий поделены между ними.

Не позднее конца 2020 года основной пакет документов для начала работ по реализации концепций должен быть готов.

— Общая сумма требуемых затрат на реализацию всех очередей всех пяти проектов территорий 100 миллиардов рублей. Эта сумма одинакова у обоих финалистов. Сроки реализации — десять лет. Это очень амбициозные цифры, но никаких потемкинских деревень тут нет, — заявил он.

Также Андрей Финогенов отметил, что для реализации потребуется государственно-частное партнерство.