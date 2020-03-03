Саратовцы выбрали объект для благоустройства в 2021 году. Результаты голосования были объявлены сегодня на заседании общественной комиссии.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, более 30 тысяч горожан отдали свой голос за Набережную Космонавтов. Голосование проходило в 59 счетных участках, а участвовали 34,372 тысячи человек. Из общего числа недействительными оказались лишь 38 бюллетеней.

Так, наибольшее количество голосов после набережной получили: сад Липки — 9,383 тысячи, Детский парк — 6,515, сквер в микрорайоне Звезда — 5,792, сквер на Рахова — 4,708, сквер героев Краснодара — 1,044, бульвар на Большой Садовой — 1,761 и сквер имени Кирова — 1,043.

В середине лета 2021 года три объекта-победителя будут внесены в муниципальную программу.