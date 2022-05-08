Накануне майских праздников саратовцы выпустили в Волгу 18 тысяч мальков в рамках акции «Водорослям крышка!». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области.

В течении нескольких месяцев участники собрали 2,8 тонн пластиковых крышек. Организаторы акции передали их на переработку, а на вырученные средства купили 18 тысяч мальков травоядных рыб. Еще 24,5 тысяч мальков куплено на благотворительные пожертвования.

Напомним, проект «Водорослям крышка!» стартовал в прошлом году в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Он направлен на предотвращение активного цветения реки, замусоренности берегов и приобщение жителей к раздельному сбору отходов.

Организаторами проекта стали АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР», Ассоциация производителей и импортеров «ЭКОПРО» и Фонд поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ».