За 2020 год саратовские суды рассмотрели 19 уголовных дел в сфере лесопользования. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

По 15 из них вынесены обвинительные приговоры, по четырем принято решение о прекращении.

Жителя Аткарского района получил полгода условного срока за вырубку деревьев. Он спилил пять дубов, одну липу и два вяза, причинив ущерб на сумму свыше 107 тысяч рублей.

Всего за год граждане срубили деревьев на сумму свыше 2,7 миллиона рублей, поданы иски на сумму более 1,6 миллиона рублей.

По подобным делам конфисковывались пилы и топоры.