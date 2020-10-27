На сегодняшнем заседании кордсовета менеджер одной из аптечных сетей города рассказала губернатору Саратовской области Валерию Радаеву о ситуации с закупкой лекарств.

Она непроста, за прошлую неделю прибыло две фуры по 16 тонн жизненно важных препаратов, 300 тысяч упаковок цетриаксона, которого в понедельник уже не было.

На этой неделе в среду и четверг будет снова загрузка товара, поставщик закупает товар где может.

Кроме того, на таможне остается большая партия “Арбидола”, и, если на следующей неделе его растаможат, лекарство пойдет потребителям.

Валерий Радаев удивился, зачем продавать людям в руки мног упаковок лекарств и услышал ответ, что иногда столько требуется для курса или, например, человек покупает медикменты для себя и семьи.