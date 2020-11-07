Жертвами мошенниками за сутки успели стать десять саратовцев. Об этом сообщили в городском УМВД.

Самая распространенная схема обмана — звонок от якобы сотрудникам банка с сообщением, что кто-то пытается списать все деньги, поэтому нужно сообщить данные карты и коды. На эту уловку попалась 69-летняя жительница Ленинского района Саратова. С нее списали более 500 тысяч рублей.

60-летняя жительница Кировского района города хотела купить квартиру в столице по объявлению на сайте. С ней связался якобы хозяин недвижимости и потребовал задаток в 20 тысяч рублей, а потом еще 70. После получения средств он перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.