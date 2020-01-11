Неравнодушные жители Саратова выложили в сеть ужасающие кадры издевательства над пони.

На видео видно, как лошадка вынуждена бежать на короткой привязи за повозкой, в которую запряжены скаковые лошади. Короткий поводок создает неудобства для животного во время движение, к тому же из-за этого он должен смотреть на дорогу только одним глазом.

Под записью Юлия Липина написала, что «это же статья за жестокое обращение с животными».

— Когда перестанут издеваться над животными??? — недоуменно спрашивает Екатерина Пух.

Эти видео вызвали резонанс среди саратовцев. По мнению многих, животные не заслужили такого отношения и их нужно оберегать. Кто-то высказался, что нужно запретить эксплуатировать братьев наших меньших в развлекательных целях.

Известно, что лошади склонны к стрессам и переживаниям, поэтому такая пробежка за повозкой по оживленной улице, где кроме автомобилей, ездят шумные трамваи, может плохо сказаться на нервной системе пони.