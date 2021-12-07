Аналитики Авито выяснили, что россияне предпочитают дарить и получать в качестве подарка на Новый год и сколько они готовы потратить в этом году на праздничные сюрпризы. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Эксперты рассказывают, что 60% саратовцев любят вручать подарки-сюрпризы, а 60% опрошенных нравится такие подарки получать.

В этом году жители Саратова планируют приобрести презенты на сумму менее 5 000 рублей. Самыми желанными подарками для женщин стали подарочные сертификаты, одежда, обувь и аксессуары, а для мужчин — гаджеты и инструменты.

Детям до 12 лет чаще всего покупают развивающие игры, наборы для творчества и игрушки, а для детей старше 13 лет выбирают гаджеты.