Саратовцы заметили и запечатлели дым или пар над Заводским районом.

По мнению анонимного автора публикации в группе «Саратов онлайн», смог может исходить от завода «Саратоворгсинтез».

— «Саратоворгсинтез» опять чадит на весь город, — пишет анонимный пользователь.

Однако не все пользователи сети согласны с этим мнением. Некоторые посчитали, что фото не отражает действительности, а в других районах этих выбросов и вовсе не было замечено.

Чтобы прояснить ситуацию, издательский дом «Волга-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу компании.