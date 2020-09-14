Сегодня, 14 сентября, анонимный саратовец пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на очень старую детскую площадку на Деловой улице рядом с домами 18 и 20.

По сути, местом для игр детей она давно не является, горки и конструкции погнулись и заржавели. Теперь это пристанище для местных любителей горячительного.

Гражданин разместил снимки в паблике «Типичный Саратов» и отметил, что постройкам, как и площадке, по 60 лет.

В комментариях под записью местные жители призвали его самому исправить ситуацию, а не выкладывать фото в интернет.



