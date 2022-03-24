Сегодня, 24 марта, жители города пожаловались в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» на проблемы уехать из Ленинского района по маршруту №18Д.

По словам очевидцев, автобус ходит раз в час, на остановке почти не задерживается. Многие не успевают сесть на него, из-за чего зачастую опаздывают. И такая проблема длится уже две недели. Ситуация осложняется тем, что иногда это единственный маршрут, по которому можно уехать.

— Прождала его на остановке с толпой людей 47 минут! К сожалению, до нужного места доехать отсюда мне больше не на чем, — делится одна из пассажирок.

Кроме того, ездить на данном транспорте бывает довольно опасно. Так, один из водителей не дождался, когда все успеют спокойно зайти.

— Я едва успела зайти в салон, когда автобус тронулся с места с пробуксовкой. Он «стоял» на остановке 5-7 секунд. Мне удалось схватиться за поручень, но при этом ушибла руку. Зашедший за мной ребенок сразу же упал, — поделилась еще одна из недовольных пассажирок.