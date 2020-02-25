На заседании в мэрии чиновники обсудили вопросы деятельности управляющих организациИ, ТСЖ и ЖСК.

Присутствующие рассмотрели обращения от председателей ТСЖ «Детский парк» и ЖСК «46 год Октября» по вопросу недостаточно теплых батарей в домах на Пугачева, 54/62 и Аткарской, 72. Представители «Т плюс» пообещали разобраться с возникшими проблемами в течение месяца.

Кроме того был поднят вопрос о плохой работе управляющих копаний. За прошедший год в комитет ЖКХ поступило более пяти тысяч обращений от местных жителей. Более 20 процентов из них касались ненормативного содержания кровель жилых домов. Кроме того поступали жалобы на неправильное начисление платы за коммуналку и показания счетчиков.

Администрация провела проверку, по итогу которой было привлечено 14 организаций и выдано 108 предписаний об устранении нарушений.

Замглавы мэрии Максим Сиденко признался, что все предпринимаемые меры не действуют на нарушителей. По его мнению совместно с ГЖИ необходимо выработать механизм по вопросам привлечения к ответственности УК, ТСЖ И ЖСК, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, вплоть до отзыва лицензий.