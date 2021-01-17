Жительница Саратова Алина Чемурако сообщила о нападении собак на людей на улице Лебедева-Кумача.

Она написала в соцсетях, что животные спокойно заходят на территорию лицея №56, “выдергивают пакеты и сменки у детей, поэтому добираться стало в 50 раз труднее”.

Напомним, это не первый случай нападения собак на людей. Ранее горожане сообщали о нападении стаи животных на ребенка в Заводском районе города. Девятилетний мальчик находится в больнице, его мать обращалась к мэру города с просьбой об отлове, но узнала, что это будет возможно только после поступления средств.

А в самом начале 2021 года животные покусали взрослого мужчину на 6-м Динамовском проезде. С улицы он вернулся с растерзанной ногой.