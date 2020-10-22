Сегодня, 22 октября, саратовцы пожаловались в интернет-сервисе на проблемы, которые возникли после открытия Трофимовского моста.

Граждан удивляет, почему накидан асфальт у близлежащих домов, работает остановка в сторону Елшанки.

При этом новый асфальт на Шехурдина несколько раз именно “сдирали” и теперь он лежит кусками, рабочие сделали много стыков на всех прилегающих к мосту улицах. У “Явы” — целый трамплин.

Возмущение вызывает яма под мостом, перекрытая лестница на аллейку к “Яве”, в результате чего горожане лезут через ограждение.

Отмечается, что конструкция лестницы вызывает много вопросов, особенно как спускать по ней коляску с ребенком.

— Успешно преодолев первую преграду, мы добрались до пешеходной дорожки. И до остановки идешь неплохо так метров 15, потом на середине дорожки, в половину ее ширины выбоина в покрытии и торчит люк, дальше нее один только ближе к краю. Инновация похоже, прям гоночная трасса для колясок и велосипедов. Рядом еще столбы новомодные, у которых во все стороны ребра жесткости торчат и анкерные болты резьбой вверх, ну чтоб если вдруг упал на него, то сразу похоронку вызывали, а не скорою напрягали. Ладно, обруливаем люка, и бац опять, яма метров десять длиной, оказывается после открытия, асфальт перекопали чуть ли не на следующий день, — в красках описал свои впечатления пользователь под ником Dimon S.

Он добавил, что через 20 метров дорожка заканчивается и начинается старая аллейка.