На сегодняшнем заседании корсовета министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о жалобах местных жителей на недоступность лекарств.

Речь идет о наркотических и психотропных веществах. В областном центре такие можно приобрести лишь в трех местах, в одном в Энгельсе. Всего в области их 25.

В 16 районах и вовсе нет таких аптек. В апреле торговые точки закроют в Хвалынском и Ивантеевском районах.

Причина — низкая рентабельность и высокая ответственность. Ранее аптеки сотрудничали с ФАПами, но с введением обязательной маркировки эта схема перестала работать.

Поэтому разработана система государственной сети аптек в сельских пунктов. С широким ассортиментом и демократичными ценами. Там будут в том числе розничная торговля: льготными, наркотические и психотропные препараты. А также приемка вакцины.