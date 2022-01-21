Жители Саратовской области до сих пор не получили все «детские» деньги.

В частности, получатели пособий сообщают, что пока не зачислены средства на детей до 3-х лет, а также — от 3-х до 7-ми.

— Интересно, а получил ли кто в Саратове детские пособия «от трёх до семи лет»? Обычно дочка получала числа 10-11 каждого месяца, а денег нет… И областное министерство соцразвития и городской отдел соцобеспечения по телефону отвечают явно заготовленным одинаковым текстом, что мол «в законе не указаны точные сроки выплат», и твердят «ждите в течение месяца». А сейчас они заняты якобы тем что чего-то там толи «рассчитывают», толи «начисляют».. Интересно куда делись «детские» деньги? Это только в Саратовской области или везде так? — задается вопросом в соцсети Facebook саратовец Андрей Пинчук.

Напомним, жестких сроков зачисления детских пособий, действительно, в регионе нет.

Однако люди привыкли, что до 20-х чисел месяца средства уже поступают на карты. В январе этого пока не произошло.