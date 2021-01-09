Саратовец Даниил Гугунишвили написал в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» об опасном переходе на 2-1 Дачной.

В доказательство своих слов он опубликовал фото, на которых отчетливо видно, как ступеньки объекта покрыты льдом, в полу образовалась дыра.

—Можно снимать кино на тему выжившие после апокалипсиса, «Я легенда», «Поворот не туда». Из дыры вылезает полуживотное и уносит человеческую плоть, — написал Андрей Аристархов.

—Это, кошмарный переход, там нельзя пройти после 18:00 — бомжи раскладывают поддоны и сидят распивают спиртное. До трагического случая , а там сразу будут искать виновных, — высказала свое мнение Раиса Удалова.

